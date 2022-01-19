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Студентка попыталась взорвать банкомат в Ленобласти газовым баллоном

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Depositphotos

В Вырице Ленинградской области студентка юридической академии попыталась взорвать банкомат при помощи газового баллона, сообщает издание «Невские новости».

Инцидент произошел в ночь на вторник, 18 января — местный житель обнаружил у банкомата газовый баллон и провода, подключенные к банкомату. Мужчина обратился в дежурную часть, самодельную бомбу обезвредили.

По изъятому с места происшествия следу, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника — им оказалась студентка юридической академии.

В квартире, где была задержана подозреваемая, были обнаружены рюкзак, маска, перчатки и одежда, которые были использованы при совершении преступления.

Также у 21-летней студентки из Омска были найдены приспособления для взлома замков и несколько ножей.

Ранее в Москве мошенники положили на карту 4 млн рублей купюрами «банка приколов».

Большую часть уже настоящих денег сняли в Москве, еще 400 тыс. обналичили в Санкт-Петербурге. Двоих мошенников выследили по камерам и уже задержали. Автора аферы ищут.

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