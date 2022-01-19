Россиянин попытался украсть шестилетнего ребенка на улице

В Иркутске на улице мужчина попытался украсть 6-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сообщается, что 29-летняя Илона Плужникова с сыном Кириллом (имя изменено) возвращались домой из магазина. Мальчик попросился пробежаться через детскую площадку, которая была расположена за домом.

Когда ребенок исчез из поля видимости родительницы, к нему подошел мужчина и потащил его в соседний подъезд. Это заметили две воспитательницы из детского сада, который был расположен вблизи. Они отбили ребенка у мужчины.

Мальчик добежал до своего двора, где его ждала мать. Женщины рассказали, что произошло, мать Кирилла обратилась в полицию.

По горячим следам был задержан 47-летний Дмитрий Рязанцев. Он проживал в доме напротив. Иркутянин был ранее судим за кражу, угрозу убийством и хранение оружия. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы.

Женщина заявила журналистам, что хочет искать новую квартиру — так как здесь оставаться ей страшно.

Ранее сообщалось, что в США убили пятилетнюю девочку, проданную матерью в сексуальное рабство.