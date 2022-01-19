В Красноярске эвакуировали все детсады из-за сообщений о «минировании»

В Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали детские сады, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении образования города.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, как и в истории с ложными сообщениями о минировании школ Красноярска, отправители сообщений о «минировании» находятся за пределами России.

Накануне, 18 января, второй раз за неделю сотрудников и учеников красноярских 122 школ пришлось эвакуировать из-за поступивших сообщений о «минировании».

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предположил, что сообщения с угрозами могли поступить из-за рубежа. Он уточнил, что такие атаки происходят на Урале регулярно.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленные занятия до конца недели. Но мэр подчеркнул, что о массовом отправлении школьников на обучение из дома речи не идет.