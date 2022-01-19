Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Биатлонистка сборной России заступилась за тренера Шашилова 08:42
Близкие Шаляпина рассказали, что он интересовался, как можно незаметно убить человека 08:37
Бывший сотрудник ФСБ сменил пол и планирует бороться за права ЛГБТ в силовых... 08:37
Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах 08:28
Следователи начали проверку в связи с кражей коллекции скифского золота 08:27
Вайцеховская: не факт, что наших фигуристок будут лояльно судить в Пекине 08:24
Россиянин попытался украсть шестилетнего ребенка на улице 08:15
Биатлонистка о тренировках в России : пока не упадешь, тренировку не закончишь 08:08
Работодатели ответили, какие хобби в резюме считают неподобающими 08:01
Рентабельность российских компаний показала рекорд за последние 13 лет 08:01

В Красноярске эвакуировали все детсады из-за сообщений о «минировании»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали детские сады, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении образования города.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, как и в истории с ложными сообщениями о минировании школ Красноярска, отправители сообщений о «минировании» находятся за пределами России.

Накануне, 18 января, второй раз за неделю сотрудников и учеников красноярских 122 школ пришлось эвакуировать из-за поступивших сообщений о «минировании».

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предположил, что сообщения с угрозами могли поступить из-за рубежа. Он уточнил, что такие атаки происходят на Урале регулярно.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленные занятия до конца недели. Но мэр подчеркнул, что о массовом отправлении школьников на обучение из дома речи не идет.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть