Итальянцы требуют от государства купить виллу с уникальной фреской Караваджо за €310 млн

Роскошная Вилла Аврора в Риме с фреской, написанной мастером барокко Караваджо, была выставлена на аукцион, но из-за отсутствия покупателей продажа была отложена, а цена снижена на 20%. Об этом пишет Publico.

Стартовая цена виллы составила €471 млн. По предварительным оценкам, покупателю также придется потратить еще как минимум €11 млн на восстановление.

Вилла была выставлена ​​на продажу на фоне ожесточенного спора о наследстве между тремя сыновьями последнего владельца виллы, покойного принца Николо Бонкомпаньи Людовизи, и его жены американского происхождения, принцессы Риты Бонкомпаньи Людовизи.

18 января юрист принцессы подтвердил, что предложений не было, и аукцион был перенесен на 7 апреля с 20% скидкой в ​​цене.

Поскольку объект находится под охраной Министерства культуры, после согласования заявки на аукционе у государства будет возможность купить объект по той же цене. Петицию, поданную на прошлой неделе, призывающую правительство вмешаться и купить виллу, подписали более 35 000 человек.

Вилла Аврора, окруженная высокими стенами недалеко от Виа Венето в центре Рима — все, что осталось от комплекса, созданного кардиналом Франческо Мария дель Монте в 16 веке. Фреска Караваджо «Юпитер, Нептун и Плутон» была заказана Дель Монте в 1597 году для украшения потолка его алхимической лаборатории. Это единственная в мире сохранившаяся фреска Караваджо, стоимость которой оценивается в €310 млн.