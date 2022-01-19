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Гололедица и до -9°C ожидаются в Москве

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидаются в Москве в среду, 19 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Днем в столице от -7°C до -9°C, ночью температура воздуха снизится до -10°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед, налипание снега. Ветер западный, со скоростью 5-10 м/c, в ночь на 20 января возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, с наступлением ночи давление, возможно, будет расти.

В области ожидается температура в диапазоне от -6°C до -11°C, ночью значительно похолодает — вплоть до -18°C.

Накануне на центральные регионы России обрушилась череда мощных снегопадов. Только за 17 января снежный покров в столице вырос на четверть, а на дорогах возникли пробки. Серьезные проблемы с дорожным движением наблюдаются и в регионах. Аномальные снегопады в ближайшее время сменятся сильными морозами, предупреждают синоптики.

Ранее синоптики также предупредили, что половина январской нормы осадков выпадет в Москве на этой неделе.

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