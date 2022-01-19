Экономная многодетная мать придумала многоразовую туалетную бумагу

Многодетная американка Анджела Коффман устала тратить кучу денег на туалетную бумагу и придумала альтернативу, пишет The Sun.

Женщина пришла к выводу, что старую одежду можно использовать вместо туалетной бумаги — много раз. В течение вот уже пяти лет Коффман вырезает квадратные тканевые салфетки и ставит корзину с ними в уборной. После использования по назначению они кладутся в другую корзину, а затем стираются и используются повторно.

По словам хозяйки дома, поначалу друзья и муж не восприняли такой метод экономии всерьез, но Анджела их переубедила.

«Как семья среднего класса, которая получает хороший доход, я не должна влезать в долги, чтобы купить туалетную бумагу... Использование тканевой туалетной бумаги экономит нам более 20 долларов в месяц, а за год это составляет 240 долларов», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что мексиканский политик сходил в туалет во время онлайн-переговоров.