В Роспотребнадзоре заявили, что заражение «омикроном» у россиян может проявиться иначе

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Руженцова подчеркнула, что «омикрон» в целом реже приводит к тяжелой форме заболевания. Но на его распространение и течение могут повлиять различные факторы, например, погодные условия или генетические особенности населения.

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», — рассказала эпидемиолог.

По ее словам, «омикрон» еще плохо изучен и не исключено, что в определенных условиях он может вызвать тяжелую форму болезни.

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет.