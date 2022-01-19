Норвежцы назвали мотив действий Брейвика на суде

Как считают некоторые норвежцы, осужденный за массовое убийство Андерс Беринг Брейвик своими недавними заявлениями пытается привлечь внимание к себе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сейчас в Норвегии проходит суд, рассматривающий его прошение об условно-досрочном освобождении. В ходе заседания Брейвик обвинил в совершенных им в июле 2011 года терактах неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. Брейвик добавил, что его вина заключается лишь в том, что он «позволил радикализировать себя».

Журналист телеканала опросил жителей Норвегии. Один из опрошенных предположил, что у Брейвика может быть определенный план, хоть и отметил, что не слишком заинтересован в его деле. По его мнению, преступник лишь хочет привлечь внимание — возможно, с целью «поиздеваться над людьми, напомнить им, что он сотворил».

Ряд других опрошенных придерживаются мнения, что Брейвика нельзя выпускать на свободу — ни досрочно, ни когда-либо.

«Любой человек, который совершает подобное преступление или даже малую часть того, что он сделал, не имеет права вернуться на свободу», — заявил один из опрошенных.

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, еще 66 ранены.

Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году был признан вменяемым.

Брейвик отбывает 21 год заключения. Это был самый суровый приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя десять лет после массовых убийств, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик воспользовался своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.