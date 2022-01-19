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В Кургане родители пожаловались на учительницу-атеистку, а дети вступились за нее

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В одной из школ Кургана учитель биологии заявила, что «бога нет», а молитвы не имеют эффективности в решении проблем. Об этом пишет «Подъем».

Вскоре после такого заявления в местном министерстве образования появилась жалоба от одного из родителей учеников. В городской администрации пообещали провести беседу о недопустимости оскорбления чувств верующих, в городской епархии призвали к тем же мерам.

Когда стало известно о жалобе, ученики местной школы извинились перед учительницей, которая «переживала очень».

«Не нужно ее осуждать, она этого не заслужила. Жалоб на уроке никто не высказывал. Это написал родитель одного из учеников, ученик даже ничего и не знал. Потом удалили. Но уже было поздно», — рассказала изданию одна из учениц.

Другая уточнила — «что-то» в поддержку учительницы-атеистки им запретили делать. Однако, по словам девочки, в классе просто обсуждали разные теории, но «родитель понял это по-своему».

Ранее сообщалось, что учительницу арестовали за сделанную школьнику прививку от COVID-19.

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