Нутрициолог назвал продукт, восстанавливающий работу кишечника

Нутрициолог Ольга Ковиненко заявила, что масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно сказываются на метаболизме и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, научно доказано меньшее число проблем со здоровьем и внешним видом у тех людей, которые отдают предпочтение растительным, а не животным жирам.

«Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, масло ГХИ, утиный жир. Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы. Сырьем могут стать косточки, орехи, семена (масло тыквенной семечки, льняное масло, масло черного тмина, масло виноградной косточки, масло миндаля, кедрового, грецкого, орехов)», — объяснила Ковиненко.

Она подчеркнула, что масла МСТ являются диетическими со среднецепочечными триглицеридами, не откладывающиеся в жировые запасы и быстро усваивающиеся.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что стакан воды утром перед едой улучшает работу всего организма.