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Глава ВОЗ Гебрейесус допустил появление новых штаммов COVID-19

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Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в связи с повсеместным распространением «омикрон»-варианта в мире еще продолжат появляться новые штаммы коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «Омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка (ситуации) исключительно важны», — рассказал руководитель ВОЗ.

Он подчеркнул, что, в связи с этим мировому сообществу нужно обеспечить равное распределению вакцин против COVID-19 и других средств борьбы с инфекцией.

Ранее новая мутация штамма коронавируса «омикрон» была обнаружена в Академической лаборатории в шведском городе Уппсала. Уточняется, что подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек и получил название BA.2. В настоящий момент о новой мутации известно очень мало, пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель.

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