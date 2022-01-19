Иммунолог назвал группы людей, больше всего подверженных риску от «омикрона»

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Об этом сообщает URA.RU.

««Омикрон» начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице. Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе», — рассказал иммунолог.

С тем, что пожилые и дети оказались в группах повышенного риска, согласился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Ранее стало известно, что наибольшее число завозных случаев «омикрон»-штамма коронавируса в Москве связано с турпоездками в Турцию.

256 случаев (21,4%) завозные и связаны с поездками в другие страны. Больше всего зарегистрировано из Турции — 16%, ОАЭ — 11%, Доминиканской Республики — 9%, Египта — 1,4%.