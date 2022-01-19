Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе 01:06
В ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире 00:59
Исследование показало, чего женщины и мужчины ищут на сайтах знакомств 00:54
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы 00:49
На Украине три стеклозавода остановили производство из-за цен на газ 00:42
В Болгарии восхитились желанием Путина построить железную дорогу на Крайнем... 00:39
Агент футболиста «Динамо» Тюкавина отреагировал на фото игрока... 00:31
Москвичку осудили за трату денег из найденного кошелька 00:22
В США утверждают, что Россия якобы может напасть на Украину с территории... 00:20
Суд направил на принудительное лечение убийцу трех сослуживцев в Воронеже 00:16

Иммунолог назвал группы людей, больше всего подверженных риску от «омикрона»

Иммунолог Крючков: от штамма «омикрон» будут умирать пожилые и дети до трех лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Об этом сообщает URA.RU.

««Омикрон» начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до 3 лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице. Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе», — рассказал иммунолог.

С тем, что пожилые и дети оказались в группах повышенного риска, согласился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Ранее стало известно, что наибольшее число завозных случаев «омикрон»-штамма коронавируса в Москве связано с турпоездками в Турцию.

256 случаев (21,4%) завозные и связаны с поездками в другие страны. Больше всего зарегистрировано из Турции — 16%, ОАЭ — 11%, Доминиканской Республики — 9%, Египта — 1,4%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть