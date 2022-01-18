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Андерс Брейвик обвинил неонацистов в терактах, совершенных им в 2011 году

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NTB/Reuters

Правый радикал Андерс Брейвик обвинил в совершенных им в июле 2011 года терактах неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. Об этом он заявил в ходе заседания суда, рассматривавшего его прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет об организации Blood and Honour, которая основана в Великобритании.

«Они несут всю полноту ответственности. Меня использовали в качестве их солдата», — сказал он, добавив, что виноват лишь в том, что «позволил радикализировать себя».

Процесс по делу об УДО Брейвика проходит с 18 по 20 января. В первый день на заседании выступила представитель прокуратуры, адвокат подсудимого и сам Брейвик, который впоследствии отвечал на вопросы обвинения.

В 2011 году Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы — максимальный срок заключения в Норвегии, правда, это не мешает суду впоследствии его продлить, если заключенный считается опасным для общества. Последние 10 лет радикал провел в одиночной камере, однако в ней есть три комнаты, душ и даже компьютер.

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