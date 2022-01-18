ICAO не нашла фактов принуждения Минска к посадке самолета Ryanair

Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла позицию Минска по инциденту с самолетом Ryanair. Его слова приводит «БелТА».

«Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было», — заявил Сикорский.

По его словам, министерство получило доклад ICAO вечером 17 января. Сикорский отметил, что ведомство внимательно проанализирует отчет организации.

Ранее польские власти опубликовали аудиозапись переговоров белорусского диспетчера и пилота авиалайнера, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На ней слышно, как некто третий диктует диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна. По версии польских спецслужб, этот третий голос может принадлежать офицеру КГБ Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии назвал опубликованную запись переговоров пилотов Ryanair с белорусскими авиадиспетчерами монтажом, имеющим признаки модификации

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.