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Врач предупредила об опасных последствиях COVID-19 для детей

Педиатр Одинаева: у перенесших коронавирус детей может развиться сахарный диабет

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У детей, которые переболели коронавирусом, может развиться постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, различных воспалений и сахарного диабета. Об этом в интервью URA.RU рассказала главный педиатр Московской области, главный врач Центра неонаталогии Нисо Одинаева.

«У многих переболевших детей развивается постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, воспалительные проблемы с кишечником, и специфических, как язвенный колит, сахарный диабет, синдром истощения, усталости», — объяснила медик.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» является более опасным для детей, чем «дельта»-штамм. По словам специалиста, особенно опасным «омикрон» стал для детей младше трех лет и старше 12 лет.

С 10 января, в последующие три дня, число заражений «омикроном» в России выросло в 2,6 раза, в Москве — в 2,3 раза. В РФ было выявлено 783 случая заражения «омикроном». По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, Россия в настоящее время еще находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на пониженную летальность «омикрон»-штамма.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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