Лавров допустил запрет на работу журналистов из ФРГ в России

Россия в случае необходимости готова принять встречные меры в отношении работающих в России журналистов из Германии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментарий российского министра прозвучал на фоне ситуации вокруг вещания телеканала RT Deutsch в Германии.

«Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия», — сказал он.

22 декабря немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE. Вещание телеканала шло из студии в Москве. В пресс-службе RT назвали это решение «неправомерным и незаконным».