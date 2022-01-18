В Гонконге власти призвали сдать около 2000 хомяков из-за COVID-19

Санитарные власти Гонконга призвали зоомагазины и недавних покупателей сдать на эвтаназию около 2000 хомяков из-за подозрений на первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Такое решение приняли после того, как «дельта»-штамм коронавируса был обнаружен у 23-летней сотрудницы зоомагазина, а 11 образцов, взятых у хомяков, дали положительный результат. При этом, подтвердились два случая заражения людей, связанные с упомянутым заведением.

Предположительно, сотрудница зоомагазина могла заразиться от хомяка, которого привезли из-за границы. Отмечается, что возможно, животное привезли из Нидерландов. В связи с этим, помимо распоряжения об эвтаназии, власти города запретили импорт мелких животных.

Ранее стало известно, что американские ученые обнаружили в образцах крови кошек антитела к участкам белка, характерным для возбудителя коронавируса.