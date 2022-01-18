В ростовских ЗАГСах запретили смеяться и двигать мебель

В новом постановлении о порядке проведения церемоний заключения брака в Ростовской области, появились несколько необычных запретов — в том числе, запрет на смех, сообщает газета mk.ru.

Среди других запретов — во время бракосочетания запрещено двигать мебель, находиться в помещении в грязной обуви, верхней одежде и приносить большие сумки. Также запрещено есть, употреблять алкогольные напитки и курить.

В постановлении также регулируется максимальное время, которое отводится на одно бракосочетание — всего 40 минут. Постановление вступило в силу 17 января 2022 года.

Ранее глава Нижегородской области запретил жениться без прививки от COVID-19.

Так, при регистрации брака гражданам нужно иметь при себе сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который получен за три дня до заключения брака, или результат теста на антитела.