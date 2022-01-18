Врач Мясников прокомментировал противопоказания Минздрава к проведению вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал перечень утвержденных Министерством здравоохранения России противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что прививать людей без четко определенного перечня противопоказаний невозможно.

Мясников обратил внимание на то, что в утвержденный список, помимо прочих противопоказаний, попали гиперемия или отек в месте инъекции. Врач подчеркнул, что это самое распространенное и самое безобидное побочное явление, которое наблюдается у большинства пациентов, особенно у молодых.

«Мне проще промолчать, но включение гиперемии (покраснения) и отека в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре», — выразил возмущение медик.

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса 17 января.