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Врач Мясников прокомментировал противопоказания Минздрава к проведению вакцинации

Врач Мясников: гиперемия и отек в месте инъекции — это самые безобидные побочные явления

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал перечень утвержденных Министерством здравоохранения России противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что прививать людей без четко определенного перечня противопоказаний невозможно.

Мясников обратил внимание на то, что в утвержденный список, помимо прочих противопоказаний, попали гиперемия или отек в месте инъекции. Врач подчеркнул, что это самое распространенное и самое безобидное побочное явление, которое наблюдается у большинства пациентов, особенно у молодых.

«Мне проще промолчать, но включение гиперемии (покраснения) и отека в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре», — выразил возмущение медик.

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса 17 января.

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Коронавирус 2019-nCoV
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