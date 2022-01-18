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Россияне в прошлом году потратили 64 млрд рублей на лекарства от COVID-19

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жители России в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Всего было закуплено 144 млн упаковок лекарственных препаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По данным системы маркировки «Честный знак», в 2021 г. россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства против COVID-19», — говорится в сообщении.

Основная часть этих средств (16,8 млрд рублей) у россиян ушла на противовирусный препарат умифеновир. Кроме того, 7,2 млрд рублей они потратили на иммуномодулятор интерферон альфа-2B. На средство для лечения COVID-19 фавипиравир — 2,9 млрд рублей, антибиотик дексаметазон — 1 млрд рублей, метилпреднизолон — 800 млн рублей.

Среди регионов больше всего на покупку лекарств от коронавируса потратили жители Москвы и области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей), уточнили в центре.

Министр финансов Антон Силуанов ранее рассказал, что правительство в прошлом году потратило на меры по борьбе с пандемией COVID-19 около 850 млрд рублей. При этом значительная часть средств пошла на оказание медицинской помощи.

По его мнению, в 2022 году вопрос медпомощи вновь встанет перед властями в связи с распространением варианта «омикрон». Минфин уже понимает масштаб проблемы, а необходимые средства для борьбы с коронавирусом найдены.

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Коронавирус 2019-nCoV
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