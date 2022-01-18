Сын избил мать и бросил умирать в квартире с голодной собакой

Мужчина избил свою мать и бросил ее умирать в одной квартире с голодной собакой. Об этом пишет РЕН ТВ.

В московской квартире, в доме на 4-м Войковском проезде, 15 января было найдено тело женщины. На ее лице были собачьи укусы.

Эксперты установили, что смерть жертвы наступила около двух суток назад.

Также у погибшей обнаружили множественные травмы, указывающие на избиение.

В связи со смертью женщины был задержан ее сын Алексей Х. Он признался, что он во время ссоры с матерью избил ее, придушил и бросил умирать в квартире с собакой.

Ранее сообщалось, что в Братске мужчина убил знакомого и поджег дом с его пожилой матерью.