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В Братске мужчина убил знакомого и поджег дом с его пожилой матерью

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель города Братск Иркутской области обвиняется в убийстве мужчины и его пожилой матери. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 34-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил 48-летнего мужчину. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом пострадавшего и скрылся.

«Мужчина знал, что в жилище находится 81-летняя мать погибшего, которая в силу болезни не могла самостоятельно передвигаться», — рассказали в СК.

В ходе допроса он сознался в содеянном. Сейчас обвиняемый находится под стражей по решению суда. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно о подобном инциденте в Новой Москве. Неизвестные напали на мужчину, ранили, а затем затащили в баню и подожгли помещение. К приезду спасателей он был все еще жив, но впоследствии скончался.

Соседи пострадавшего рассказали, что погибший жил один. Он занимался бизнесом, связанным с техосмотром автомобилей.

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