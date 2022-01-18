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Няню подозревают в убийстве маленького ребенка в Нидерландах

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Тридцатичетырехлетний бельгиец подозревается в похищении и убийстве четырехлетнего мальчика, за которым он присматривал. Об этом сообщает газета The Sun.

Тело мальчика нашли спустя пять дней поисков на острове Нилтье-Янс. Последний раз живым его видели в бельгийском городе Синт-Никлас недалеко от Антверпена в сопровождении человека, совпадающего по описанию с подозреваемым.

Мужчину арестовали в городе Мееркерк, примерно в 60 милях к северо-востоку от места, где было найдено тело ребенка.

Мать убитого рассказала, что тот регулярно присматривал за мальчиком и его младшей сестрой. Подозреваемый должен был отвезти ребенка к бабушке и дедушке, но исчез вместе с ним. Тогда она сообщила в полицию.

Ранее подобный случай произошел в Кисловодске. 15 января на лестничной клетке городского общежития было найдено тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Еще утром мама привела его к няне, которой не оказалось дома — ребенка оставили ее сожителю. По имеющейся информации, он выпил и зарезал подопечного. Соседка рассказала, что слышала «истерический крик» ребенка.

В ходе задержания подозреваемый заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать».

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