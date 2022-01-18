Число задержанных участников беспорядков в Алма-Ате превысило 2,7 тысячи

С начала антитеррористической операции в Алма-Ате правоохранительные органы задержали 2 748 человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской комендатуры.

«Всего с начала антитеррористической операции задержаны 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъяты 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 2,6 тысячи задержанных.

Ущерб от беспорядков в городе, по последним данным, превысил 112 млрд тенге ($260 млн). Сильнее всего пострадал бизнес: непродовольственные магазины — на 20,9 млрд тенге — около $ 46 тыс.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщал, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».