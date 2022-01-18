Юрист обвинил вдову Градского в сговоре с бандитами

Адвокат Дмитрий Чипчиу заявил в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн рублей, вступила в сговор с грабителями.

«Человек с кем-то вступил в сговор, чтобы инсценировать якобы ограбление, завладел, и дальше может распоряжаться значительной суммой средств», — сказал юрист.

Журналисты описывают нестыковки в рассказе Коташенко. Во-первых, изначально сообщалось, что преступники подстерегли ее в районе Жедочей, затем утверждалось, что она ехала в сторону Киевского шоссе, а по пути туда нет такой деревни. Во вторых, нет ни одного свидетеля ограбления. В-третьих, непонятно, почему столь крупная сумма денег хранилась под кроватью. Наконец, странно, что потерпевшая обратилась в полицию не сразу, а спустя семь часов.

По словам Коташенко, в понедельник, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили вдову вернуться домой и отдать им хранившиеся там деньги.

Ранее друг Градского Анатолий Алешин допустил, что ограбление было инсценировано.