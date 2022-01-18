Российский вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности «омикрона»

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн не согласился со словами представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, заявившей что штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем предыдущие варианты, так как несмотря на высокую контагиозность, отличается низкой патогенностью. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе «омикрона» она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде «дельты», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что в настоящее время в России умирают зараженные штаммом «дельта». Какую смертность вызовет «омикрон», пока неясно.

Заявление Вуйнович прозвучало в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Говоря о меньшей опасности «омикрона», она подчеркнула, что к нему не стоит относится несерьезно.