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Российский вирусолог не согласился с выводами ВОЗ о степени опасности «омикрона»

Вирусолог Альтштейн: смертей от «омикрона» будет не меньше, чем от «дельты»

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Global Look Press

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн не согласился со словами представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, заявившей что штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем предыдущие варианты, так как несмотря на высокую контагиозность, отличается низкой патогенностью. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе «омикрона» она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде «дельты», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что в настоящее время в России умирают зараженные штаммом «дельта». Какую смертность вызовет «омикрон», пока неясно.

Заявление Вуйнович прозвучало в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Говоря о меньшей опасности «омикрона», она подчеркнула, что к нему не стоит относится несерьезно.

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Коронавирус 2019-nCoV
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