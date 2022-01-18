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Британка погибла при попытке спасти собак во время цунами

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pdmnews/Telegram

Управляющая приютом для собак погибла при попытке спасти животных во время цунами, которое обрушилось на Королевство Тонга. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, инцидент произошел возле дома пятидесятилетней британки Анджелы Гловер и ее мужа в столице Тонги Нукуалофе. Стихия заставила супругов разделиться.

«Насколько я понимаю, что этот ужасный инцидент произошел, когда они пытались спасти своих собак», — сказал в комментарии газете брат погибшей Ник Элейни.

Мужу удалось зацепиться за дерево, а Анджелу и животных унесло волной. Ее брат подтвердил, что тело женщины было обнаружено рано утром в понедельник.

15 января власти Тонги, расположенной в Тихом океане, эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе. Поводом для принятия экстренных мер стало извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай.

Жителей государства предупредили об угрозе цунами. Кроме того, метеорологическая служба Тонги выпустила предупреждения о проливных дождях, внезапных наводнениях и сильных ветрах на суше и в прибрежных водах.

Аналогичные сообщения были распространены для ряда других тихоокеанских островов, а также некоторых районов Новой Зеландии и Австралии. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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