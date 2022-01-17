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Задержанный погиб при пожаре в отделе полиции Подмосковья из-за сломанного ключа

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что задержанного не смогли спасти при пожаре в отделе полиции в Балашихе из-за сломанного ключа от камеры, передает ТАСС.

Инцидент случился еще 1 января. Как передает РЕН ТВ, житель Реутова устроил дебош и совершил нападение на женщину. В итоге злоумышленник был задержан. В отделе полиции он вел себя агрессивно, поэтому правоохранители решили отправить его в камеру.

По словам Врадий, тело 30-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено в данном помещении после того, как был потушен пожар в пункте полиции «Южный» МУ МВД России «Балашихинское».

«По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа», — сказала она.

По данному факту заведено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Ранее стало известно, что в Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли гражданам спасти их имущество из пожара, в том числе куриц.

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