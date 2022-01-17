Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали «скорую»

Судья Алексей Соколов, рассматривающий меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, почувствовал себя плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь, сообщает «24 канал».

Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл на Украину из Польши. В ходе прохождения контроля в аэропорту Киева на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, в результате чего начался конфликт. После этого появились следователи ГБР и началась давка. Позже ему вернули документ.

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма.