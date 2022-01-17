Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет... 21:42
Украина получит новое оружие 21:39
В США не исключили никаких мер в отношении России в случае ее вторжения... 21:39
Канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо 21:39
Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой 21:27
Премьер Эстонии рассказала о «российской ловушке» для стран НАТО 21:21
В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:12
Хачанов об инциденте с Джоковичем: я тоже не хотел вакцинироваться 21:12
Профайл Порошенко исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц 21:09
Молдавия попросила «Газпром» помочь в урегулировании газового кризиса 21:09

Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали «скорую»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Судья Алексей Соколов, рассматривающий меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, почувствовал себя плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь, сообщает «24 канал».

Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл на Украину из Польши. В ходе прохождения контроля в аэропорту Киева на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, в результате чего начался конфликт. После этого появились следователи ГБР и началась давка. Позже ему вернули документ.

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть