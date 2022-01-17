В Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Автором поправки выступила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина.

В публикации отмечается, что по действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса России, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправка предлагает исключить данное ограничение, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал введение пожизненного наказания для педофилов.

По его словам, жесткие меры необходимы в связи с широким распространением рецидивов среди ранее осужденных за педофилию.

«Помимо этого, необходим жесткий контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних», — дополнил Бастрыкин.