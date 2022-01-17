Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Правительство внесло на рассмотрение в ГД поправки об индексации пенсии 20:07
В МВД Украины сообщили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске 20:05
Глава Комитета начальников штабов ВС США заразился коронавирусом 20:01
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет в Россию 18 января 19:59
В Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов 19:51
Белорусская теннисистка Азаренко назвала цирком скандал с Новаком Джоковичем 19:43
Лидер итальянских антиваксеров умер от COVID-19 19:41
Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 19:31
Белорусский герб повредили на границе с Польшей 19:27
Компания родственника Назарбаева продала пакет акций «КазАзота» 19:25

Названо имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк

CBS News: семью Анны Франк нацистам мог выдать амстердамский нотариус Арнольд ван дер Берг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
United Archives/Globallookpress.com

Семью Анны Франк мог выдать нацистам известный еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг в обмен на гарантии сохранения его собственной жизни. О выводах своего расследования специалисты из Нидерландов, которую возглавил бывший сотрудник ФБР Винс Пэнкоук, рассказали в эфире телеканала CBS News.

На протяжении долгих лет обстоятельства выдачи нациста семьи 15-летней еврейской девочки Анны Франк и нескольких скрывавшихся вместе с ними в тайном убежище в Амстердаме евреев оставались неизвестными.

Команда специалистов, состоящая из историков, психологов, криминалистов, специалистов по расследованию преступлений военного времени и других профессионалов, проанализировала за пять лет всевозможные данные для поиска ответов в этой истории. По словам Розмари Салливан, нотариус того времени — это скорее очень высокопоставленный юрист.

«Его уважали. Он работал с комитетом помощи еврейским беженцам, которые перед войной покидали Германию», — рассказала она.

По мнению экспертов, Арнольд ван дер Берг имел списки скрывавшихся от нацистов евреев и адресов, где они прятались. Вероятно, он использовал эти данные для того, чтобы спасти себя самого, так как ни они, ни его дочь не были отправлены в концлагерь. Результаты расследования показали, что Арнольд ван дер Берг после войны продолжал жить в центре Амстердама вплоть до своей смерти в 1950 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть