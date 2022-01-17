Названо имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк

Семью Анны Франк мог выдать нацистам известный еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг в обмен на гарантии сохранения его собственной жизни. О выводах своего расследования специалисты из Нидерландов, которую возглавил бывший сотрудник ФБР Винс Пэнкоук, рассказали в эфире телеканала CBS News.

На протяжении долгих лет обстоятельства выдачи нациста семьи 15-летней еврейской девочки Анны Франк и нескольких скрывавшихся вместе с ними в тайном убежище в Амстердаме евреев оставались неизвестными.

Команда специалистов, состоящая из историков, психологов, криминалистов, специалистов по расследованию преступлений военного времени и других профессионалов, проанализировала за пять лет всевозможные данные для поиска ответов в этой истории. По словам Розмари Салливан, нотариус того времени — это скорее очень высокопоставленный юрист.

«Его уважали. Он работал с комитетом помощи еврейским беженцам, которые перед войной покидали Германию», — рассказала она.

По мнению экспертов, Арнольд ван дер Берг имел списки скрывавшихся от нацистов евреев и адресов, где они прятались. Вероятно, он использовал эти данные для того, чтобы спасти себя самого, так как ни они, ни его дочь не были отправлены в концлагерь. Результаты расследования показали, что Арнольд ван дер Берг после войны продолжал жить в центре Амстердама вплоть до своей смерти в 1950 году.