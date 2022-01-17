Врачи рассказали, вызывает ли вакцинация снижение иммунитета

Введение вакцины для профилактики любого заболевания не ослабляет иммунитет в долгосрочной перспективе, а, наоборот, усиливает ответную реакцию на инфекцию, против которой она предназначена. Об этом «Газете.Ru» рассказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

«На протяжении более чем двухсотлетней истории вакцинации человечества от разных опасных инфекций не было получено каких-либо доказательств того, что вакцинация в отдаленной перспективе снижает иммунитет. Применение вакцин всегда на более долгий или более короткий срок повышает иммунитет к тем инфекциям, для профилактики которых они предназначены», — сказал он.

В свою очередь, врач-иммунолог Мария Польнер подчеркнула, что заболеть после вакцинации можно по нескольким причинам.

«Например, зачастую пациенты забывают о безопасности и прибегают к рисковому поведению, переставая использовать маски, чаще появляясь в общественных местах, в то время как вакцина направлена только на коронавирусную инфекцию и никак не защищает от других ОРВИ. С учетом надвигающейся волны, вызванной вариантом «омикрон», я призываю пройти своевременную ревакцинацию, а также соблюдать меры личной безопасности», — заключила специалист.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что изучают вариант создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе штаммов «дельта» и «омикрон».

За минувшие сутки в России выявили еще 30 726 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Уровень заболеваемости в стране растет из-за распространения «омикрон»-штамма.