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Врач перечислил признаки заражения «омикроном»

Врач Ашихмин назвал легкую простуду и слабость признаками заражения «омикроном»

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера, врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал «Ленте.ру», что у «омикрон»-штамма коронавируса нет особенных симптомов, но есть некоторые признаки заражения.

«В большинстве случаев течение у омикрона доброкачественное. Это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже», — объяснил врач.

По его словам, у людей, привившихся от коронавируса, могут увеличиться температура тела и появиться озноб на период от нескольких часов до суток. Однако вакцинированные в течение некоторого времени после нормализации состояния способы выделять вирусные частицы. Ашихмин подчеркнул, что нет другого пути, кроме получения прививки.

«Либо мы вымрем, либо мы вакцинируемся. Переболеть — плохой вариант, потому что много последствий коронавирусной инфекции, и даже молодые люди могут попасть на аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому нужно обязательно привиться и повторно привиться, если прошло уже полгода», — подытожил терапевт.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявлял, что в России пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» ожидается в феврале 2022 года.

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