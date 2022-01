В Госдуме отреагировали на ситуацию с «омикроном» в России

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что говорить об улучшении ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон» в России пока рано, так как страна находится в начале пятой волны коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наверное, это слишком оптимистичный прогноз. Скорее всего, будет не так. Расслабляться здесь нельзя», — сказал парламентарий.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) заявили, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса — «омикроном» — может произойти в России 22 января.

Также 17 января стало известно, что в Челябинской области впервые выявили «омикрон»-штамм коронавируса у беременной.