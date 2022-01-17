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В России захотели запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев

Госдума может принять законопроект, запрещающий суррогатным матерям рожать для иностранцев

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Госдума в феврале может принять в первом чтении законопроект, который запретит суррогатным матерям в России рожать для иностранных граждан, сообщают «Известия».

Также изменения в законодательстве призваны ввести обязательное получение детьми российского гражданства, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.

Как отметили в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, в России суррогатное материнство разрешено, в то время как в ряде стран на него действует запрет, и наличие в РФ норм суррогатного материнства не должно превратить государство в «канал для торговли детьми». Глава комитета Нина Останина подчеркнула, что это «вынужденный законопроект, вызванный запросом общества».

«Пандемия вскрыла ряд случаев гибели детей, которые были рождены для иностранцев суррогатными матерями из России. Мы его поддержим всеми руками, но лично мое мнение — это половинчатая мера. Ведь получается, что мы хотим запретить продавать детей иностранцам, но разрешим продавать их россиянам, а их вообще продавать нельзя, как нельзя так эксплуатировать наших женщин», — заявила она.

Законопроект внесли в Думу в декабре прошлого года. Его инициаторами стали вице-спикеры Петр Толстой и Анна Кузнецова, а также главы комитетов Думы Василий Пискарев, Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

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