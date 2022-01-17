Стали известны подробности отъезда экс-президента Казахстана накануне массовых протестов

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал в родном селе Шамалган под Алма-Атой с 2 по 3 января текущего года. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на односельчан политика.

По информации издания, после поездки в село Назарбаев через Киргизию вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы», — уточнили жители села.

Как пояснил собеседник, находящийся на административной должности, вскоре Назарбаева встретили и он последовал в ОАЭ.

Официального подтверждения информации о поездке экс-президента Казахстана накануне массовых протестов в республике сейчас нет. Версия о поездке Назарбаева жителями сделана, в том числе, на основании замеченных машин сопровождения.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года.

Также в полиции Алма-Аты заявили о похищении 1347 единиц оружия в ходе массовых беспорядков.