Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Минобороны анонсировали возвращение атомной подлодки «Самара»... 09:26
В Минздраве отреагировали на признание Австралией российской вакцины... 09:24
Зе Луиш: когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок 09:15
На Украине пожаловались на «безумную» стоимость газа 09:14
В Германии анонсировали скорый запуск «Северного потока — 2» 09:07
В Казахстане сняли с должности начальника полиции Павлодарской области 09:01
В ФФККР опровергли слухи о голосовании против включения в сборную Коляды 08:55
Глава немецкого МИД рассказала, каких отношений с Москвой хочет Берлин 08:50
В России захотели запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев 08:40
Диетолог назвала продукты, вызывающие бессонницу 08:35

Стали известны подробности отъезда экс-президента Казахстана накануне массовых протестов

«МК»: Назарбаев посетил родное село Шамалган в начале января и отправился в ОАЭ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал в родном селе Шамалган под Алма-Атой с 2 по 3 января текущего года. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на односельчан политика.

По информации издания, после поездки в село Назарбаев через Киргизию вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы», — уточнили жители села.

Как пояснил собеседник, находящийся на административной должности, вскоре Назарбаева встретили и он последовал в ОАЭ.

Официального подтверждения информации о поездке экс-президента Казахстана накануне массовых протестов в республике сейчас нет. Версия о поездке Назарбаева жителями сделана, в том числе, на основании замеченных машин сопровождения.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которых стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года.

Также в полиции Алма-Аты заявили о похищении 1347 единиц оружия в ходе массовых беспорядков.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть