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В Алма-Ате озвучили сумму ущерба от беспорядков

Ущерб от беспорядков в Алма-Ате превысил $260 млн

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Расул Назыров/РИА «Новости»

Ущерб от беспорядков в Алма-Ате к настоящему времени превысил 112 млрд тенге ($260 млн). Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные мэрии.

Заместитель акима Алма-Аты Ильяс Усеров заявил, что более всего пострадал бизнес. Больше всего пострадали непродовольственные магазины — на 20,9 млрд тенге — около $ 46 тыс.

Также существенно пострадали административные здания, материально-техническая база и транспортные средства. По словам Усерова, оценка ущерба еще продолжается.

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате задержан 2601 человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов ранее сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

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Протесты в Казахстане
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