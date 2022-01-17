В Алма-Ате озвучили сумму ущерба от беспорядков

Ущерб от беспорядков в Алма-Ате к настоящему времени превысил 112 млрд тенге ($260 млн). Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные мэрии.

Заместитель акима Алма-Аты Ильяс Усеров заявил, что более всего пострадал бизнес. Больше всего пострадали непродовольственные магазины — на 20,9 млрд тенге — около $ 46 тыс.

Также существенно пострадали административные здания, материально-техническая база и транспортные средства. По словам Усерова, оценка ущерба еще продолжается.

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате задержан 2601 человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов ранее сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».