Синоптик предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» рассказал, что в Москве в понедельник и вторник будет аномально теплая для января температура с ветром, снегом, метелью и гололедицей.

По его словам, давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон.

«Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что отклонение температуры от климатической нормы в понедельник и вторник в столице составит 5-6 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в столичный регион к 19 января придут несильные морозы. Метеоролог подчеркнул, что на севере Подмосковья температура воздуха снизится до -20°C, однако по ощущением будет холоднее на 4-5°C.

По его словам, в понедельник, 17 января, столичный регион накроет мощный североатлантический циклон, который спровоцирует снегопады средней интенсивности и метели, снижающие видимость до нескольких километров.