Названо число задержанных в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате задержан 2601 человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

«Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — добавили в комендатуре.

Манифестации начались на западе Казахстана — в центре Мангистауской области Жанаозене. Граждане были недовольны двукратным подорожанием сжиженного газа. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других населенных пунктах вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся нападениями на госучреждения и силовиков, а также мародерством.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

Ранее оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева.