Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Спрогнозирован пик заболеваемости «омикроном» в России 06:13
Синоптик предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели 06:07
Рудковская назвала двух фигуристок, понравившихся ей на ЧЕ 06:04
Депутат Госдумы призвала коллег не поддерживать запрет на продажу алкоголя... 05:58
Тарпищев: решение по Джоковичу приняли под политическим давлением 05:42
Эксперты заявили, что сдавать «однушки» стало невыгодно 05:40
Кулеба заявил, что Украина стремится вступить в НАТО из-за России 05:39
В Японии создали кризисный штаб и заявили, что КНДР запустила две баллистические... 05:31
Резцова объяснила причины провала своей дочери в гонке преследования на КМ 05:22
Проживавший в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу 05:06

Названо число задержанных в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате

Более 2,6 тыс. человек задержали с начала антитеррористической операции в Алма-Ате

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Мария Гордеева/Reuters

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате задержан 2601 человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

«Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — добавили в комендатуре.

Манифестации начались на западе Казахстана — в центре Мангистауской области Жанаозене. Граждане были недовольны двукратным подорожанием сжиженного газа. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других населенных пунктах вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся нападениями на госучреждения и силовиков, а также мародерством.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

Ранее оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть