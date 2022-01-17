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Поклонники вычислили предполагаемую пассию Тимати

StarHit: возлюбленной Тимати стала модель Валентина

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tntmusicru/Instagram.com

Поклонники приписали рэперу Тимати новый роман. Это произошло после того, как его застали в компании с моделью по имени Валентина. Девушку заметили вместе с рэпером во время новогоднего отдыха в Дубае. Как пишет издание StarHit, сейчас влюбленные уехали отдыхать в Колумбию.

В сторис Instagram модели с ником halfbloodval появляются колумбийские локации, на которых есть Тимати и члены его семьи.

На данный момент пара свои отношения не комментирует.

Но накануне Валентина призналась, что влюблена, но имя избранника заявила, что называть не будет. По мнению фанатов, речь идет о Тимати, с которым у нее отношения с осени.

При этом еще недавно Тимати приписывали любовную связь с Сашей Дони из Киева. Они путешествовали, то и дело публикуя фото с друг другом в социальных сетях. Но фанаты считали это продуманным пиаром.

Сам музыкант постит сейчас в социальных сетях своих детей. В Колумбии он отдыхает вместе с дочерью от Алены Шишковой и сыном от Анастасии Решетовой.

Ранее модель Сашу Дони спросили, собирается ли она принять участие в шоу «Холостяк» на ТНТ. Также поп-исполнитель Стас Пьеха рассказал о том, почему отказался от участия в российской и украинской версии шоу «Холостяк». По словам Пьехи, ему брезгливо выставлять личную жизнь напоказ.

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