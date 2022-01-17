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Трехнедельный ребенок умер из-за осложнений, вызванных COVID-19

В Катаре младенец умер, заразившись коронавирусом

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заболевший коронавирусом трехнедельный младенец скончался в Катаре. У него развились из-за вируса сильные осложнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава эмирата.

Ребенок в возрасте трех недель умер от тяжелой инфекции, связанной с COVID-19, говорится в сообщении ведомства. В Минздраве уточнили, что у младенца не было других заболеваний, включая наследственных.

Отмечается, что это второй ребенок в Катаре, умерший от коронавируса с момента начала пандемии.

Власти государства указали, что в данную волну пандемии гораздо большее заражений среди детей.

В Минздраве призвали всех, включая беременных, пройти незамедлительно полную вакцинацию от вируса — сделать три прививки любым из одобренных в стране препаратов.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что около 350-400 детей в РФ умерли от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. Ранее в пресс-службе Минздрава России заявили, что более 30 тыс. детей с COVID-19 сейчас получают в России медицинскую помощь.

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