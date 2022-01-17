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Названа опасность бутербродов с колбасой

Express: бутерброд с переработанным мясом значительно повышает риск развития деменции

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Как пишет Express со ссылкой на исследование ученых из Лидсского университета, ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%.

В ходе научной работы была проанализирована база данных, которая содержала подробную информацию о здоровье и генетических особенностях около 0,5 млн человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Наблюдения длились восемь лет. Среди всех участников эксперимента было выявлено 2896 случаев приобретенного слабоумия.

Большинство из них курили, вели малоактивный образ жизни, у их родственников также наблюдалась деменция.

Исследователи выяснили, что при употреблении обработанного мяса риск заболеть деменцией повышается независимо от генетики. По словам авторов работы, ежедневное употребление даже обычного бутерброда с беконом или колбасой на 44% увеличивает вероятность возникновения деменции.

Ранее сообщалось, что артист Леонид Куравлев был госпитализирован в главную «коронавирусную» больницу Москвы — ГКБ № 40 в Коммунарке — из пансионата для пожилых людей. СМИ писали, что психологическое состояние Куравлева заметно ухудшилось летом 2021 года: у него якобы прогрессировала деменция, к нему пришлось вызывать специализированную бригаду врачей. Инсайдер добавил, что успокоить актера, считавшего, что в его доме побывали посторонние, удалось без госпитализации, но после его отправили под постоянный надзор врачей.

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