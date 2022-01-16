Во Франции введут вакцинные пропуска

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняло законопроект о введении в стране вакцинных пропусков. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Twitter парламента.

В поддержку законопроекта выступили 215 депутатов, против — 58. Еще семь парламентариев воздержались.

Документ предусматривает введение вакцинного пропуска взамен санитарного. Граждане должны будут предоставлять его для посещения кафе, баров, ресторанов, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования.

Выдача такого пропуска будет осуществляться на основании полной вакцинации двумя дозами разрешенных в Евросоюзе препаратов, а также при наличии бустерной прививки.

Ранее газета Heute писала, что новый штамм коронавируса найден на юге Франции. По данным издания, новая разновидность COVID-19 выявлена у людей, вернувшихся во Францию из Камеруна.

Специалисты не исключили, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране.