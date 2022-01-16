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Полицейские установили личность угрожавшего русским уроженца Дагестана

Baza: расправиться с русскими обещал 29-летний Шугаиб Болатукаев

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность мужчины, который угрожал расправой русским в автобусе в Москве, им оказался 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нарушителя задержали в Калужской области на 96-м километре Киевского шоссе. В настоящее время он находится в местном отделении полиции, в ближайшее время его повезут на допрос в Москву.

До задержания дагестанец выложил в соцсетях видео со своей версией конфликта. Все началось с того, что водитель назвал его «чуркой» и он вышел из себя, утверждает Болатукаев. По его словам, находившиеся в автобусе люди — нацисты.

Ранее Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

До этого инцидент прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, поведение уроженца Дагестана «нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе», а также противоречит исторически сложившемуся на его малой родине этическому кодексу поведения, характеризующегося в том числе уважительным отношением к старшим (молодой человек нагрубил пожилому водителю автобуса). Меликов добавил, что нарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также уроженцам Дагестана, «от лица которых он пытался выступить».

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