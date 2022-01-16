В бельгийском метро мужчина столкнул пассажирку под колеса поезда

В брюссельском метро 23-летний гражданин Франции столкнул 55-летнюю женщину под поезд, сообщила местная газета Het Laatste Nieuws.

Машинист поезда успел за несколько секунд остановиться. Женщина не получила серьезных травм. Ее вместе с машинистом доставили в больницу из-за шокового состояния.

Нападавшего арестовали по обвинению в покушении на убийство, пока нет информации о мотивах преступления. Назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее в Нью-Йорке 40-летнюю пассажирку метро столкнули под поезд на станции возле Таймс-сквер. Женщина погибла на месте.

До этого стало известно, что пассажир упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. По данным источника агентства, пассажир упал под пребывающий поезд на станции «Улица Академика Янгеля» около 14.05 мск. Мужчину удалось спасти.