Россияне стали меньше покупать абонементы в фитнес-клубы

В России продажи клубных карт и абонементов в фитнес-клубы с начала 2022 года сократились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

По данным Национального фитнес-сообщества, проанализировавшего показатели 493 сетевых одиночных фитнес-клубов в 72 регионах страны, сокращаются и показатели посещаемости фитнес-объектов: с начала января они снизились в среднем на 4,7%.

При этом около 70% игроков российского фитнес-бизнеса отметили спрос на клубные карты и абонементы с небольшим сроком действия, на 1-3 месяца, уточнила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, соотношение продаж годовых карт к «коротким» составляет 60% на 40%.

Национальное фитнес-сообщество — первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.

Ранее сообщалось, что в России резко сократилось число занятых в фитнес-индустрии.