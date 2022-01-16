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В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин

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Mark Schiefelbein/AP

Власти Китая запретили демонстрировать на телевидении накрашенных мужчин, сообщает The South China Morning Post.

Кроме того, запрещается показ на экране личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».

Власти подчеркнули, что образы накрашенных артистов не совпадают с «традиционным» представлением о мужчинах.

Также телевидение призвали сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента. Под запрет попал и контент, побуждающий зрителей к большим тратам, и демонстрирующий роскошь. Запретили телевидению и публиковать различные рейтинги знаменитостей и участвовать в телешоу детям звезд, а также платить высокие зарплаты и демонстрировать роскошь.

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Как отмечают эксперты, нововведения китайского руководства призваны помогать пропаганде «революционной культуры» и призваны «служить укреплению национального морального облика».

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