В Китае ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин

Власти Китая запретили демонстрировать на телевидении накрашенных мужчин, сообщает The South China Morning Post.

Кроме того, запрещается показ на экране личностей, уличенных в противоречии «общественному порядку и морали».

Власти подчеркнули, что образы накрашенных артистов не совпадают с «традиционным» представлением о мужчинах.

Также телевидение призвали сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента. Под запрет попал и контент, побуждающий зрителей к большим тратам, и демонстрирующий роскошь. Запретили телевидению и публиковать различные рейтинги знаменитостей и участвовать в телешоу детям звезд, а также платить высокие зарплаты и демонстрировать роскошь.

Ранее лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Как отмечают эксперты, нововведения китайского руководства призваны помогать пропаганде «революционной культуры» и призваны «служить укреплению национального морального облика».