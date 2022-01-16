Первый случай заражения «омикроном» выявили в Пекине

В Центре по контролю и профилактике заболеваний Пекина заявили, что в столице Китая был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

В центре подчеркнули, что заболевшего обнаружили на северо-западе Пекина, в районе Хайдянь.

Первый в Китае случай заражения штаммом «омикрон» был выявлен 13 декабря 2021 года. Инфицированного обнаружили в портовом городе Таньцзин на северо-востоке КНР, в 150 км от Пекина. В публикации отмечается, что зараженный «омикроном» прибыл в Китай из-за рубежа 9 декабря.

Ранее ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что штамм коронавируса «омикрон» является по-прежнему смертельно опасным и может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперт отметил, что явную опасность штамм представляет для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По словам Вэньхуня, «омикрон» нельзя ставить в один ряд с «тяжелым вариантом простуды».

Накануне на Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».