Адвокат опровергла сообщения, что синагогу в Техасе захватил брат террористки

Адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший на синагогу в Техасе является братом ее подзащитной. Об этом сообщает CNN.

«Мы хотим подтвердить, что преступник не является братом Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия», — сказала она.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников в синагоге в Техасе требует освободить его сестру-террористку. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

По данным источника, женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

Инцидент произошел в синагоге Beth Israel. Полиция вела переговоры с мужчиной, захватившим заложников, в числе которых был раввин общины Чарли Сайтрон-Уокер. На месте происшествия работали полиция и группа спецназа ФБР (SWAT).

Позже губернатор Техаса заявил, что все заложники в синагоге освобождены.