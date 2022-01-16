Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«С опозданием»: теннисист Карацев прокомментировал свою победу на турнире... 08:49
Экономист рассказал, как предсказать падение рубля 08:49
Медведева отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате... 08:40
В Британии врачи назвали природное средство от похмелья 08:36
Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку России 08:35
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» 08:26
В Германии назвали время запуска «Северного потока – 2» 08:25
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в выходные 08:15
Мужчина, захвативший заложников в техасской синагоге, погиб 08:02
Трамп заявил, что фейки о связах с Россией усложняли ему работу в Белом... 07:52

Адвокат опровергла сообщения, что синагогу в Техасе захватил брат террористки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший на синагогу в Техасе является братом ее подзащитной. Об этом сообщает CNN.

«Мы хотим подтвердить, что преступник не является братом Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия», — сказала она.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников в синагоге в Техасе требует освободить его сестру-террористку. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

По данным источника, женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

Инцидент произошел в синагоге Beth Israel. Полиция вела переговоры с мужчиной, захватившим заложников, в числе которых был раввин общины Чарли Сайтрон-Уокер. На месте происшествия работали полиция и группа спецназа ФБР (SWAT).

Позже губернатор Техаса заявил, что все заложники в синагоге освобождены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть