Британия отменит обязательный ПЦР-тест для вакцинированных

Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник.

«Мы планируем отменить все тесты на COVID-19 для вакцинированных путешественников к концу января», — сказал он.

О новых правилах будет объявлено 26 января. По предварительным данным, будут сняты и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте.

Ранее министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ПЦР-тестирование для непривитых от COVID-19 при посадке на самолет, в автобусы или иной вид транспорта. Тест также не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино, пишет издание Haberde Bugun.

Согласно предписанию Минздрава, обязательное ПЦР-тестирование отменено для людей, которые получили одну дозу вакцины и не болели коронавирусом в последние 180 дней. Помимо этого, тесты также отменили для госслужащих, работников частного сектора и школьного персонала.